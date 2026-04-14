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Trump abre possibilidade de nova rodada de diálogos com Irã no Paquistão (NY Post)

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AFP
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Repórter
14/04/2026 13:36

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O presidente americano, Donald Trump, disse ao jornal New York Post, nesta terça-feira (14), que uma segunda rodada de diálogos com o Irã poderia ocorrer no Paquistão "nos próximos dois dias", depois que uma primeira rodada durante o fim de semana terminou sem acordo.

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"Deveriam ficar ali, de verdade, porque algo poderia acontecer nos próximos dois dias e estamos mais inclinados a ir para lá", disse Trump, citado em uma entrevista por telefone com um jornalista do Post em Islamabad.

Depois de afirmar, em um telefonema inicial, que era pouco provável que os diálogos voltassem ao Paquistão, o Post destacou que Trump voltou a ligar minutos depois para dizer que era "mais provável" que retornassem a Islamabad porque o chefe do exército do país, Asim Munir, "está fazendo um grande trabalho".

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dk/sms/mvl/ad/mvv-jc

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