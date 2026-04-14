Filmes de Argentina, Venezuela e Chile, com Selton Mello, participam da Quinzena de Cineastas de Cannes

O argentino Lisandro Alonso, o venezuelano Jorge Thielen Armand e a chilena Dominga Sotomayor participarão da Quinzena de Cineastas, anunciaram nesta terça-feira (14) os organizadores da mostra paralela do Festival de Cannes. O brasileiro Selton Mello atua no longa do Chile.

Alonso, que recentemente esteve na seção Première com "Eureka" (2023), apresenta desta vez "La Libertad Doble". O filme dialoga com o primeira longa do cineasta, "Libertad", de 2001, embora não seja um remake.

"É um filme muito potente, no qual se percebe que ele quer se reinventar", disse Julien Rejl, delegado-geral da Quinzena de Cineastas, na apresentação da programação.

O venezuelano Jorge Thielen Armand apresentará "La Muerte No Tiene Dueño", um thriller na fronteira entre a fantasia e o western, mas também sobre a Venezuela atual, explicou Rejl.

Dominga Sotomayor exibirá "A Cachorra", sobre uma mulher solitária que resgata uma cadela abandonada que a faz pensar na filha que nunca teve.

No total, 19 longas, incluindo três documentários e três animações, serão exibidos nessa seção paralela dedicada aos jovens talentos.

São filmes que "escapam de todas as caixinhas", comentou Rejl. "Queríamos mostrar, em pé de igualdade, obras que representam cineastas em diferentes fases de sua trajetória".

Dos 1.800 filmes recebidos, a seleção final incluiu obras de cinco continentes e 19 países, com "a presença notável de cinematografias pouco difundidas, como as da Nigéria, Sudão, Guatemala, Venezuela e mesmo do Chipre", indica o comunicado de imprensa.

Da Guatemala vem o curta "Madrugada", uma história de vampiros, de Sebastián Lojo.

A seção Acid, a mais alternativa, também revelou nesta terça-feira os filmes desta edição. "A programação deste ano reflete tanto a alarmante loucura da nossa época quanto a nossa capacidade infinita de enfrentá-la", indicou a organização em um comunicado.

Entre os nove filmes está "Barça Zou", do francês Paul Nouhet, sobre um grupo de adolescentes que viaja a Barcelona para andar de skate.

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