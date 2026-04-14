Presidente do Líbano espera que diálogo com Israel marque 'o início do fim' do sofrimento em seu país
O presidente libanês, Joseph Aoun, expressou sua esperança de que as conversas diretas desta terça-feira (14) com Israel em Washington levem ao fim do sofrimento de seu país.
"Espero que o encontro em Washington (...) marque o início do fim do sofrimento do povo libanês em geral, e daqueles no sul em particular", disse o presidente em um comunicado, acrescentando que "a estabilidade não retornará ao sul se Israel continuar ocupando suas terras".
