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Trump diz que Meloni não tem 'coragem' na guerra contra o Irã

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AFP
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Repórter
14/04/2026 11:24

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou em uma entrevista a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, sua antiga aliada, apontando para sua suposta falta de vontade de ajudar na guerra contra o Irã. 

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"Fiquei surpreso. Achei que ela tinha coragem, mas me enganei", disse ele ao jornal italiano Corriere della Sera.

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ams/ar/an/meb/aa/fp

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