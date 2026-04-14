Trump diz que Meloni não tem 'coragem' na guerra contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou em uma entrevista a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, sua antiga aliada, apontando para sua suposta falta de vontade de ajudar na guerra contra o Irã.

"Fiquei surpreso. Achei que ela tinha coragem, mas me enganei", disse ele ao jornal italiano Corriere della Sera.

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