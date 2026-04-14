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Ataque israelense em Gaza deixa quatro mortos, incluindo criança de três anos

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AFP
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Repórter
14/04/2026 11:00

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Quatro pessoas, incluindo uma criança de três anos, morreram em um ataque israelense no norte da Faixa de Gaza, informou nesta terça-feira (14) a Defesa Civil do território palestino, devastado por dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas. 

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Várias pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital "após um ataque aéreo israelense que teve como alvo um veículo da polícia" na Cidade de Gaza, afirmou Mahmoud Basal, porta-voz da organização que responde ao Hamas. 

O hospital confirmou ter recebido os corpos das vítimas. 

Ao ser contatado pela AFP, o exército israelense declarou que estava "verificando" essa informação. 

Imagens da AFP em Gaza mostram palestinos em torno do corpo de um homem antes de transportá-lo em uma maca para seu funeral em ruas repletas de escombros no centro da cidade em ruínas. 

Israel e o Hamas acusam-se mutuamente de violar a trégua que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos da guerra desencadeada por um ataque do movimento palestino em território israelense em 7 de outubro de 2023. 

Pelo menos 757 palestinos morreram desde 10 de outubro, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob autoridade do Hamas e cujos dados são considerados confiáveis pela ONU. 

O exército israelense relatou a morte de cinco soldados em suas fileiras desde o início da trégua.

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az-anr/mab/pc/jc/aa

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