Principais previsões econômicas do FMI
compartilheSIGA
Lista das principais previsões econômicas publicadas nesta terça-feira (14) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2026 e 2027.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os números entre parênteses representam as revisões em pontos percentuais na comparação com as previsões de janeiro.
Crescimento do PIB
2026
2027
Mundo
3,1% (-0,2)
3,2% (=)
Países avançados
1,8% (=)
1,7% (=)
EUA
2,3% (-0,1)
2,1% (+0.1)
Zona do euro
1,1% (-0,2)
1,2% (-0,2)
Alemanha
0,8% (-0,3)
1,2% (-0,3)
França
0,9% (-0,1)
0,9% (-0,3)
Itália
0,5% (-0,2)
0,5% (-0,2)
Espanha
2,1% (-0,2)
1,8% (-0,1)
Japão
0,7% (=)
0,6% (=)
Reino Unido
0,8% (-0,5)
1,3% (-0,2)
Canadá
1,5% (-0,1)
1,9% (=)
Países em desenvolvimento e economias emergentes
3,9% (-0,3)
4,2% (0,1)
China
4,4% (-0,1)
4,0% (=)
Índia
6,5% (+0,1)
6,5% (+0,1)
Europa emergente e em desenvolvimento
2,0% (-0,3)
2,1% (-0,3)
Rússia
1,1% (+0,3)
1,1% (+0,1)
América Latina e Caribe
2,3% (+0,1)
2,7% (=)
Brasil
1,9% (+0,3)
2,0% (-0,3)
México
1,6% (+0,1)
2,2% (+0,1)
Oriente Médio, África do Norte, Paquistão e Afeganistão
1,9% (-2,0)
4,6% (+0,6)
África subsaariana
4,3% (-0,3)
4,4% (-0,2)
Nigéria
4,1% (-0,3)
4,3% (+0,2)
África do Sul
1,0% (-0,4)
1,3% (-0,2)
Comércio internacional(alta do volume comercial)
2026
2027
Mundo
2,8% (+0,2)
3,8% (+0,7)
Inflação
2026
2027
Mundo
4,4% (+0,6)
3,7% (+0,3)
Países avançados
2,8% (+0,6)
2,2% (+0,1)
Países em desenvolvimento e economias emergentes (sem a Venezuela)
5,5% (+0,7)
4,6% (+0,3)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
els/jz/mr/fp