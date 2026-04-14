Principais previsões econômicas do FMI

Lista das principais previsões econômicas publicadas nesta terça-feira (14) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2026 e 2027.

Os números entre parênteses representam as revisões em pontos percentuais na comparação com as previsões de janeiro.

Crescimento do PIB

2026

2027

Mundo

3,1% (-0,2)

3,2% (=)

Países avançados

1,8% (=)

1,7% (=)

EUA

2,3% (-0,1)

2,1% (+0.1)

Zona do euro

1,1% (-0,2)

1,2% (-0,2)

Alemanha

0,8% (-0,3)

1,2% (-0,3)

França

0,9% (-0,1)

0,9% (-0,3)

Itália

0,5% (-0,2)

0,5% (-0,2)

Espanha

2,1% (-0,2)

1,8% (-0,1)

Japão

0,7% (=)

0,6% (=)

Reino Unido

0,8% (-0,5)

1,3% (-0,2)

Canadá

1,5% (-0,1)

1,9% (=)

Países em desenvolvimento e economias emergentes

3,9% (-0,3)

4,2% (0,1)

China

4,4% (-0,1)

4,0% (=)

Índia

6,5% (+0,1)

6,5% (+0,1)

Europa emergente e em desenvolvimento

2,0% (-0,3)

2,1% (-0,3)

Rússia

1,1% (+0,3)

1,1% (+0,1)

América Latina e Caribe

2,3% (+0,1)

2,7% (=)

Brasil

1,9% (+0,3)

2,0% (-0,3)

México

1,6% (+0,1)

2,2% (+0,1)

Oriente Médio, África do Norte, Paquistão e Afeganistão

1,9% (-2,0)

4,6% (+0,6)

África subsaariana

4,3% (-0,3)

4,4% (-0,2)

Nigéria

4,1% (-0,3)

4,3% (+0,2)

África do Sul

1,0% (-0,4)

1,3% (-0,2)

Comércio internacional(alta do volume comercial)

2026

2027

Mundo

2,8% (+0,2)

3,8% (+0,7)

Inflação

2026

2027

Mundo

4,4% (+0,6)

3,7% (+0,3)

Países avançados

2,8% (+0,6)

2,2% (+0,1)

Países em desenvolvimento e economias emergentes (sem a Venezuela)

5,5% (+0,7)

4,6% (+0,3)

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els/jz/mr/fp