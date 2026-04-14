Principais previsões econômicas do FMI para América Latina e Caribe
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Lista das principais previsões econômicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a América Latina e o Caribe, em 2026 e 2027.
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Crescimento do PIB
2026
2027
América Latina e Caribe
2,3%
2,7%
Brasil
1,9%
2,0%
México
1,6%
2,2%
Colômbia
2,3%
2,5%
Chile
2,4%
2,6%
Peru
2,8%
2,8%
Equador
2,5%
2,5%
Venezuela
4,0%
6,0%
Bolívia
-3,3%
---
Paraguai
4,2%
3,5%
Uruguai
1,8%
2,6%
Porto Rico
-0,1%
1,0%
América Central
3,7%
4,0%
Caribe
5,7%
8,6%
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jz/mr/fp