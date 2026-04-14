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Principais previsões econômicas do FMI para América Latina e Caribe

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Repórter
14/04/2026 10:48

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Lista das principais previsões econômicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a América Latina e o Caribe, em 2026 e 2027.

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Crescimento do PIB

2026

2027

América Latina e Caribe

2,3%

2,7%

Brasil

1,9%

2,0%

México

1,6%

2,2%

Colômbia

2,3%

2,5%

Chile

2,4%

2,6%

Peru

2,8%

2,8%

Equador

2,5%

2,5%

Venezuela

4,0%

6,0%

Bolívia

-3,3%

---

Paraguai

4,2%

3,5%

Uruguai

1,8%

2,6%

Porto Rico

-0,1%

1,0%

América Central

3,7%

4,0%

Caribe

5,7%

8,6%

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jz/mr/fp

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