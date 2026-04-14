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Papa percorrerá os passos de Santo Agostinho no 2º dia de sua visita à Argélia

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CM
Clément MELKI
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Clément MELKI
Repórter
14/04/2026 10:36

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O papa Leão XIV chegou, nesta terça-feira (14), à cidade argelina de Annaba, onde seguirá os passos do influente teólogo cristão Santo Agostinho, no segundo dia de sua visita ao país norte-africano. 

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O pontífice americano tornou-se o primeiro papa a visitar a Argélia na segunda-feira, a primeira parada de sua viagem por quatro países africanos, embora o dia tenha sido marcado por duras críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

O primeiro dia de sua visita também foi abalado por um duplo atentado suicida ocorrido a cerca de 40 quilômetros de Argel, na cidade de Blida, sobre o qual as autoridades ainda não se pronunciaram. 

No entanto, uma fonte bem informada confirmou à AFP que dois homens-bomba se detonaram na cidade e que seus corpos foram encontrados nas ruas, segundo um vídeo verificado pela agência. Ainda não foi divulgado se o ataque deixou vítimas. 

Em Annaba, a antiga cidade romana de Hipona, Leão visitou os vestígios do passado histórico da cidade e um centro para idosos carentes administrado por freiras católicas. 

A cidade foi o lar de Agostinho, cuja obra "Confissões" é considerada fundamental na tradição cristã. 

À tarde, Leão celebrou a missa na Basílica de Santo Agostinho na presença de clérigos de toda a África.

- Sociedades livres -

O pontífice se autodenominou "filho" do santo e é membro da ordem agostiniana. 

Em seu primeiro discurso na Argélia, Leão prestou homenagem às vítimas da guerra de independência da França (1954-1962). Também exortou as autoridades argelinas a "não temerem" uma maior participação pública na vida política e defendeu uma "sociedade civil vibrante, dinâmica e livre". 

Desde os protestos pró-democracia de 2019, que exigiam reformas profundas e maior transparência, grupos de direitos humanos têm denunciado a erosão das liberdades e o aumento do controle sobre os espaços públicos. 

"As autoridades são chamadas não a dominar, mas a servir o povo e promover seu desenvolvimento", declarou o papa.

- Sem medo de Trump -

No entanto, os apelos do papa pela paz no Oriente Médio irritaram Trump, em meio à guerra desencadeada no final de fevereiro pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que respondeu com retaliação contra o território israelense e as monarquias petrolíferas do Golfo.

Antes da viagem papal, Trump acusou Leão XIV de "brincar com um país [Irã] que quer uma arma nuclear". "Não sou um grande fã" do pontífice, disse ele. 

Apesar das críticas por seus comentários, Trump afirmou que "não há nada pelo que se desculpar" e que o papa "está errado". 

"Não tenho medo, nem da administração Trump, nem de proclamar a mensagem do Evangelho em voz alta", declarou o chefe da Igreja Católica a bordo do avião papal. 

"Acredito que a Igreja tem o dever moral de se manifestar claramente contra a guerra e a favor da paz e da reconciliação", afirmou. 

Na noite de segunda-feira, o vice-presidente americano, JD Vance, convertido ao catolicismo, pediu ao Vaticano que se ativesse a "questões morais" e "deixasse o presidente dos Estados Unidos se concentrar em definir a política americana". 

O papa partirá da Argélia na quarta-feira para continuar sua viagem por Camarões, Angola e Guiné Equatorial.

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bur-cmk/smw/mas-erl-jvb/pc/aa/fp

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