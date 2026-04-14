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Cerca de 700 civis morreram em ataques com drones no Sudão desde janeiro, diz ONU

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AFP
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Repórter
14/04/2026 08:24

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Aproximadamente 700 civis foram mortos em ataques com drones no Sudão desde janeiro, informou nesta terça-feira(14) Tom Fletcher, secretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, no momento em que a guerra entra em seu quarto ano. 

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A guerra entre o Exército e paramilitares das Forças de Apoio Rápido deixou dezenas de milhares de mortos, deslocou mais de 11 milhões de pessoas e mergulhou diversas regiões na fome e na miséria. 

"Durante os primeiros três meses deste ano, quase 700 civis teriam sido mortos em ataques com drones", afirmou Fletcher em um comunicado à imprensa. 

Ele observou ainda que o "aniversário sombrio" do conflito — que eclodiu em abril de 2023 — demonstra que "a comunidade internacional está falhando em sua missão frente à crise sudanesa". 

Segundo a ONU, mais de 21 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar aguda, e dois terços da população necessitam de assistência urgente, enquanto os combates se intensificam em Kordofan (centro do Sudão) e no estado do Nilo Azul (sudeste).

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ag/nl/cpy/mab/erl/jc/fp

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