Duplo atentado suicida na Argélia coincide com visita do papa (fonte próxima e imagens verificadas)
Um duplo atentado suicida abalou Blida, na Argélia, na segunda-feira. A cidade fica a 40 km de Argel, que recebeu o papa Leão XIV nesta terça-feira(14) segundo uma fonte próxima ao caso que falou à AFP, além de imagens verificadas pela agência.
"De forma totalmente categórica, foi confirmado por meio de testemunhas que dois incidentes de segurança ocorreram ontem à tarde em Blida — incidentes de natureza terrorista. Dois homens-bomba detonaram seus explosivos e morreram", disse a fonte à AFP.
Em um vídeo — cuja autenticidade foi verificada pela AFP nesta terça-feira — é possível ver dois corpos estendidos em ruas de Blida.
bur/afp/jvb/pb/jc/fp