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Tiroteio deixa 16 feridos em escola no sudeste da Turquia

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AFP
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Repórter
14/04/2026 07:26

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Dezesseis pessoas, a maioria estudantes, ficaram feridas nesta terça-feira (14) em um tiroteio em uma escola do Ensino Médio na província de Sanliurfa, no sudeste da Turquia, anunciou o governador local.

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Doze pessoas "recebem atendimento médico no momento", informou à imprensa o governador Hasan Sildak.

O atirador, um ex-aluno do centro de ensino nascido em 2007, cometeu suicídio, acrescentou o governador.

Segundo a emissora pública TRT, entre os feridos estão 10 estudantes e quatro professores. As autoridades não revelaram a gravidade do estado dos feridos.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram estudantes fugindo da escola.

"Ele abriu fogo de maneira aleatória no pátio e depois dentro da escola", disse uma testemunha citada pela agência de notícias IHA. 

Tiroteios em escolas são relativamente raros na Turquia, onde, segundo estimativas de uma fundação local, circulam dezenas de milhões de armas de fogo, a maioria de forma ilegal.

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rba/ach/clr/hgs-mab/jvb/fp

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