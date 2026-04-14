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Itália suspende acordo de defesa com Israel

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AFP
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Repórter
14/04/2026 07:26

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A primeira-ministra da Itália, a política de extrema direita Giorgia Meloni, anunciou nesta terça-feira (14) a suspensão do acordo de defesa entre seu país e Israel, que envolve o intercâmbio de equipamentos militares e pesquisa tecnológica. 

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"Diante da situação atual, o governo decidiu suspender a renovação automática do acordo de defesa com Israel", disse Meloni aos jornalistas à margem de um evento em Verona (norte).

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ams/dt/erl/jvb/fp

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