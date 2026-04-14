Itália suspende acordo de defesa com Israel
compartilheSIGA
A primeira-ministra da Itália, a política de extrema direita Giorgia Meloni, anunciou nesta terça-feira (14) a suspensão do acordo de defesa entre seu país e Israel, que envolve o intercâmbio de equipamentos militares e pesquisa tecnológica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Diante da situação atual, o governo decidiu suspender a renovação automática do acordo de defesa com Israel", disse Meloni aos jornalistas à margem de um evento em Verona (norte).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ams/dt/erl/jvb/fp