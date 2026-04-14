Partido do premiê canadense conquista maioria absoluta en Parlamento

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, conquistou a maioria parlamentar um ano após chegar ao poder, o que permitirá ao governo acelerar as reformas para reestruturar uma economia ameaçada pelos Estados Unidos.

Três eleições parciais foram organizadas na segunda-feira (13) em Ontário e Quebec. O Partido Liberal de Carney venceu nas três circunscrições, incluindo duas em Toronto e na de Terrebonne, na província de Quebec.

Mark Carney surpreendeu ao vencer as eleições legislativas no ano passado, mas não obteve maioria absoluta no Parlamento.

"Esta noite, os eleitores depositaram sua confiança no programa do nosso novo governo", afirmou Carney em um comunicado publicado na manhã de terça-feira (14) na rede social X. "Chegou o momento de nos unirmos para construir um Canadá forte para todos", acrescentou.

Com as vitórias, o governo Carney está, a princípio, a salvo até 2029. O último primeiro-ministro com maioria parlamentar foi Justin Trudeau entre 2015 e 2019.

A trajetória de Carney como economista acostumado com a gestão de crises convenceu, no ano passado, os canadenses preocupados com o futuro do seu país, que o presidente Donald Trump afirmava sonhar em transformar no 51º estado dos Estados Unidos.

Desde sua eleição, Carney anunciou aumentos em larga escala nos gastos militares, por considerar que o Canadá não pode mais contar com Washington para a sua segurança. Também multiplicou as viagens ao exterior para buscar novos acordos comerciais na Ásia e na Europa.

O retorno de Donald Trump ao poder abalou os canadenses e sua economia devido à imposição de tarifas em setores cruciais como o aço e a indústria automobilística.

O país não entrou em recessão, mas registrou cortes de postos de trabalho nos setores expostos e as contratações desaceleraram. Em março, o país registrou uma taxa de desemprego de 6,7%.

Nas últimas semanas, Mark Carney conseguiu o apoio de quatro deputados conservadores e de uma deputada do NDP.

Segundo uma pesquisa do instituto Nanos realizada este mês, Carney é o político canadense preferido de 54% das pessoas entrevistadas. Apenas 23% preferem seu principal adversário, o conservador Pierre Poilievre, que acusou de traição os deputados do seu partido que mudaram de lado por "acordos secretos".

Carne enfrenta um grande desafio: o poder aquisitivo. Mais de 40% dos canadenses afirmam que sentem uma pressão financeira média ou elevada, em particular devido ao custo dos alimentos e ao nível de endividamento, segundo a mesma pesquisa.

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