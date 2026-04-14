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Exportações chinesas desaceleram em março

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Repórter
14/04/2026 06:26

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O ritmo de crescimento das exportações chinesas desacelerou em março, após começar o ano com um avanço expressivo, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (14). 

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As exportações aumentaram 2,5% em março na comparação com o mesmo mês do ano passado, abaixo dos 21,8% de janeiro e fevereiro combinados, informou a Administração Geral das Alfândegas. 

As importações aumentaram 27,8% em março na comparação anual, acima dos 14% previstos em uma pesquisa da Bloomberg com economistas.

As exportações chinesas para os Estados Unidos caíram devido às tarifas implementadas pelo presidente Donald Trump. As vendas para os Estados Unidos recuaram 26,5% em termos anuais, a 29,4 bilhões de dólares em março, segundo os dados oficiais.

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pfc/dhw/ceg/mas/lb/fp

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