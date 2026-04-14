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Fundador do grupo imobiliário chinês Evergrande se declara culpado de fraude

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Repórter
14/04/2026 06:14

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O fundador do conturbado grupo imobiliário chinês Evergrande se declarou culpado das acusações de fraude e suborno, informou um tribunal chinês nesta terça-feira (14). 

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"Xu Jiayin se declarou culpado e expressou arrependimento no tribunal", afirma um comunicado do Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen, na província de Guangdong (sul).

Xu foi detido pela polícia em 2023. A Evergrande afirmou na época que ele havia sido submetido a medidas restritivas "por suspeitas de crimes". 

A Evergrande foi a principal empresa imobiliária da China, que cresceu ao longo de décadas de rápida urbanização e avanço das condições de vida no país. 

Mas a empresa declarou falência em 2021, após vários anos de dificuldades para enfrentar sua enorme dívida.

Uma audiência contra Xu foi organizada na segunda e na terça-feira por "apropriação ilegal de depósitos do público, arrecadação fraudulenta de fundos, concessão ilegal de empréstimos, uso ilegal de fundos, emissão fraudulenta de valores mobiliários, divulgação ilegal de informações relevantes, desvio de fundos e corrupção", segundo o comunicado do tribunal. 

O veredicto será anunciado posteriormente.

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mya/reb/dan/mas/erl/fp

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