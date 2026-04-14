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Ataque com drone mata uma mulher no oeste da Rússia

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Repórter
14/04/2026 06:02

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Um ataque com drones matou uma mulher na região oeste da Rússia, a 350 km ao sul de Moscou, anunciou o governador da região de Lipetsk. 

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A cidade de Yelets "foi atingida por um ataque com drone (...). Uma mulher morreu quando estava em uma casa", escreveu o governador Igor Artamonov na rede Telegram. Outras cinco pessoas ficaram feridas, acrescentou. 

Rússia e Ucrânia retomaram os ataques com drones na madrugada de segunda-feira, quando expirou a breve trégua decretada para a Páscoa Ortodoxa, durante a qual as partes beligerantes trocaram acusações sobre violações do cessar-fogo.

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bur-jnd/eg/erl/mas/fp

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