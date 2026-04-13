Homem que lançou coquetel Molotov contra casa de CEO da OpenAI tentou matá-lo (Justiça)

O homem que supostamente lançou um coquetel Molotov contra a luxuosa casa de Sam Altman na Califórnia tinha a intenção de assassinar o diretor-executivo da gigante de inteligência artificial OpenAI, disseram as autoridades dos Estados Unidos nesta segunda-feira (13).

Os promotores apresentaram hoje formalmente as acusações federais contra Daniel Moreno-Gama, de 20 anos, pelo ataque ocorrido na sexta-feira em San Francisco.

O Departamento de Justiça indicou que Moreno-Gama viajou de sua casa no Texas para atacar Altman, cuja empresa está por trás do chatbot ChatGPT.

"A violência não pode ser a norma para expressar o desacordo, seja com política, tecnologia ou qualquer outro tema", disse o secretário de Justiça interino, Todd Blanche.

"Esses supostos atos, que danificaram bens e poderiam ter custado vidas, serão perseguidos com todo o rigor da lei", acrescentou.

Os promotores asseguraram que, depois de lançar o coquetel na entrada da casa de Altman, Moreno-Gama fugiu a pé e seguiu para a sede da OpenAI em San Francisco, onde tentou quebrar as portas de vidro do edifício com uma cadeira.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou Moreno-Gama com um galão de querosene, um isqueiro e um documento intitulado "Sua última advertência", que instigava "a agir contra a IA e a assassinar e cometer outros crimes contra os diretores-executivos das empresas de IA e seus investidores".

Segundo os promotores, o suspeito concluiu o documento com a frase: "Se, por algum milagre, você sobreviver, eu encararia isso como um sinal do divino para você se redimir". Também incluiu sua intenção de matar Altman.

Moreno-Gama enfrenta uma acusação por danos e destruição de propriedade com explosivos, e outra por posse de arma de fogo sem registro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hg/dw/lb/mvl/rpr