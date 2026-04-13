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Luis Enrique alerta sobre visita do PSG a Anfield: "é uma partida-armadilha"

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AFP
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Repórter
13/04/2026 20:36

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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, alertou nesta segunda-feira (13) que todo cuidado é pouco para o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, apesar da vitória por 2 a 0 na ida. 

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Os atuais campeões fizeram valer o mando de campo no Parque dos Príncipes, em Paris, na semana passada, graças aos gols de Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia. 

"Para mim, é uma partida-armadilha. O futebol e os jogos mudam muito rapidamente. É preciso manter o foco, pois você pode sofrer um gol muito depressa", disse o espanhol. Portanto, "é importante começar bem a partida, mas isso não será a chave do jogo". 

"Estamos cientes da dificuldade de jogar neste estádio, mas, para nós, isso serve como motivação", continuou ele na véspera do confronto desta terça-feira em Anfield. 

Luis Enrique terá mais uma vez o desfalque do meio-campista espanhol Fabián Ruiz, que segue fora de combate devido a uma lesão no joelho. 

"Haverá momentos difíceis, mas temos experiência nesse tipo de partida e estou confiante de que estaremos preparados", acrescentou o treinador.

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ali/iga/raa/aam

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