Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Líder norte-coreano supervisiona teste naval de mísseis de cruzeiro, segundo KCNA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/04/2026 20:36

compartilhe

SIGA

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou novos testes de mísseis de cruzeiro estratégicos e de projéteis antinavio lançados de um contratorpedeiro naval, informou a imprensa estatal nesta terça-feira (14, data local).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O teste foi realizado no domingo, conforme informou a agência KCNA, e é o último de uma série de lançamentos recentes de mísseis por parte do país asiático, que possui capacidade nuclear.

Dois mísseis de cruzeiro estratégicos voaram durante cerca de 7.900 segundos (mais de duas horas) cada um, segundo a KCNA, enquanto os projéteis antinavio voaram durante quase 2.000 segundos (33 minutos).

Os mísseis voaram "ao longo das órbitas de voo traçadas no céu sobre o Mar do Oeste da Coreia e alcançaram os alvos com alta precisão de impacto", disse a KCNA, em referência ao nome que utilizam para o Mar Amarelo.

A KCNA disse que Kim também foi informado nesta terça sobre os planos para os sistemas de armas de dois contratorpedeiros que estão em construção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

des/pnb/ksb/cjc/vel/rpr/am

Tópicos relacionados:

armamento coreia do militares naval norte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay