Leeds vence United em Old Trafford e ganha fôlego contra o rebaixamento no Inglês

O Leeds somou três pontos vitais na luta contra o rebaixamento ao vencer o Manchester United por 2 a 1 nesta segunda-feira (13), em Old Trafford, no jogo que fechou a 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Jogando em casa, o United ficou a maior parte do segundo tempo com um homem a menos devido à expulsão do zagueiro argentino Lisandro Martínez (56').

O atacante suíço Noah Okafor colocou os visitantes em vantagem marcando duas vezes na primeira etapa (5' e 29'), antes de Martínez receber cartão vermelho por puxar o cabelo de Dominic Calvert-Lewin.

O volante brasileiro Casemiro diminuiu para os 'Red Devils' com um gol de cabeça aproveitando cruzamento do português Bruno Fernandes (69'), mas o Leeds resistiu para conseguir sua primeira vitória sobre o time de Manchester desde 2010, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, quando disputava a terceira divisão.

Esta também foi a primeira vitória do clube de Yorkshire sobre o United na primeira divisão desde 2002, e a primeira no Campeonato Inglês em Old Trafford em 45 anos.

Com o resultado, o Leeds abre seis pontos da zona de rebaixamento, faltando seis rodadas para o fim da competição.

Já o Manchester United permanece em terceiro, com sete pontos à frente do sexto colocado (Chelsea), em uma posição ainda confortável para conseguir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

--- Resultados da 32ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

West Ham - Wolverhampton 4 - 0

Sábado, 11 de abril

Arsenal - Bournemouth 1 - 2

Brentford - Everton 2 - 2

Burnley - Brighton 0 - 2

Liverpool - Fulham 2 - 0

Domingo, 12 de abril

Nottingham - Aston Villa 1 - 1

Crystal Palace - Newcastle 2 - 1

Sunderland - Tottenham 1 - 0

Chelsea - Manchester City 0 - 3

Segunda-feira, 13 de abril

Manchester United - Leeds 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 70 32 21 7 4 62 24 38

2. Manchester City 64 31 19 7 5 63 28 35

3. Manchester United 55 32 15 10 7 57 45 12

4. Aston Villa 55 32 16 7 9 43 38 5

5. Liverpool 52 32 15 7 10 52 42 10

6. Chelsea 48 32 13 9 10 53 41 12

7. Brentford 47 32 13 8 11 48 44 4

8. Everton 47 32 13 8 11 39 37 2

9. Brighton 46 32 12 10 10 43 37 6

10. Sunderland 46 32 12 10 10 33 36 -3

11. Bournemouth 45 32 10 15 7 48 49 -1

12. Fulham 44 32 13 5 14 43 46 -3

13. Crystal Palace 42 31 11 9 11 35 36 -1

14. Newcastle 42 32 12 6 14 45 47 -2

15. Leeds 36 32 8 12 12 39 49 -10

16. Nottingham 33 32 8 9 15 32 44 -12

17. West Ham 32 32 8 8 16 40 57 -17

18. Tottenham 30 32 7 9 16 40 51 -11

19. Burnley 20 32 4 8 20 33 63 -30

20. Wolverhampton 17 32 3 8 21 24 58 -34

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