Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Leeds vence United em Old Trafford e ganha fôlego contra o rebaixamento no Inglês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/04/2026 19:12

compartilhe

SIGA

O Leeds somou três pontos vitais na luta contra o rebaixamento ao vencer o Manchester United por 2 a 1 nesta segunda-feira (13), em Old Trafford, no jogo que fechou a 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Jogando em casa, o United ficou a maior parte do segundo tempo com um homem a menos devido à expulsão do zagueiro argentino Lisandro Martínez (56').

O atacante suíço Noah Okafor colocou os visitantes em vantagem marcando duas vezes na primeira etapa (5' e 29'), antes de Martínez receber cartão vermelho por puxar o cabelo de Dominic Calvert-Lewin.

O volante brasileiro Casemiro diminuiu para os 'Red Devils' com um gol de cabeça aproveitando cruzamento do português Bruno Fernandes (69'), mas o Leeds resistiu para conseguir sua primeira vitória sobre o time de Manchester desde 2010, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, quando disputava a terceira divisão.

Esta também foi a primeira vitória do clube de Yorkshire sobre o United na primeira divisão desde 2002, e a primeira no Campeonato Inglês em Old Trafford em 45 anos.

Com o resultado, o Leeds abre seis pontos da zona de rebaixamento, faltando seis rodadas para o fim da competição.

Já o Manchester United permanece em terceiro, com sete pontos à frente do sexto colocado (Chelsea), em uma posição ainda confortável para conseguir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

--- Resultados da 32ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   Sexta-feira, 10 de abril

   West Ham - Wolverhampton                       4 - 0

  

   Sábado, 11 de abril

   Arsenal - Bournemouth                          1 - 2

   Brentford - Everton                            2 - 2

   Burnley - Brighton                             0 - 2

   Liverpool - Fulham                             2 - 0

  

   Domingo, 12 de abril

   Nottingham - Aston Villa                       1 - 1

   Crystal Palace - Newcastle                     2 - 1

   Sunderland - Tottenham                         1 - 0

   Chelsea - Manchester City                      0 - 3

  

   Segunda-feira, 13 de abril

   Manchester United - Leeds                      1 - 2

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 70  32  21   7   4  62  24  38

    2. Manchester City         64  31  19   7   5  63  28  35

    3. Manchester United       55  32  15  10   7  57  45  12

    4. Aston Villa             55  32  16   7   9  43  38   5

    5. Liverpool               52  32  15   7  10  52  42  10

    6. Chelsea                 48  32  13   9  10  53  41  12

    7. Brentford               47  32  13   8  11  48  44   4

    8. Everton                 47  32  13   8  11  39  37   2

    9. Brighton                46  32  12  10  10  43  37   6

   10. Sunderland              46  32  12  10  10  33  36  -3

   11. Bournemouth             45  32  10  15   7  48  49  -1

   12. Fulham                  44  32  13   5  14  43  46  -3

   13. Crystal Palace          42  31  11   9  11  35  36  -1

   14. Newcastle               42  32  12   6  14  45  47  -2

   15. Leeds                   36  32   8  12  12  39  49 -10

   16. Nottingham              33  32   8   9  15  32  44 -12

   17. West Ham                32  32   8   8  16  40  57 -17

   18. Tottenham               30  32   7   9  16  40  51 -11

   19. Burnley                 20  32   4   8  20  33  63 -30

   20. Wolverhampton           17  32   3   8  21  24  58 -34

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

smg/iga/ma/cb/aam

Tópicos relacionados:

eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay