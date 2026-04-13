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Esposa do chefe de governo da Espanha é acusada de corrupção

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AFP
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Repórter
13/04/2026 18:00

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Begoña Gómez, esposa do presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, foi acusada formalmente de corrupção após uma investigação de vários anos, segundo uma resolução judicial publicada nesta segunda-feira (13). 

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Este é um dos casos de corrupção que envolvem a família do líder socialista e seus antigos aliados.

O caso gira em torno da criação de uma cátedra na Universidade Complutense de Madri que foi codirigida por Begoña Gómez e sobre o suposto uso de recursos públicos e contatos pessoais para promover interesses privados.

O juiz Juan Carlos Peinado acusou Begoña de peculato, tráfico de influência, corrupção e apropriação indébita de fundos, de acordo com uma ordem judicial datada de 11 de abril, à qual a AFP teve acesso nesta segunda-feira.

"A cátedra serviu como um meio de desenvolvimento profissional privado para a pessoa investigada", escreveu o juiz. 

Agora corresponde aos tribunais decidir se a esposa de Pedro Sánchez irá a julgamento. 

Begoña, de 55 anos, que está na China com seu esposo em visita oficial, negou qualquer irregularidade. 

Sánchez, por sua vez, considera que as acusações contra sua esposa são uma tentativa da direita de minar o seu governo. Os partidos de oposição pedem a sua renúncia.

O irmão do presidente de governo, David Sánchez, também foi acusado em outra investigação sobre suspeita de tráfico de influência relacionado com sua contratação em um governo regional.

O ex-colaborador de Sánchez e ex-ministro dos Transportes, José Luis Ábalos, foi julgado este mês por supostas comissões ilegais vinculadas a contratos públicos.

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str-ds/lpt/cjc/dga/rpr/mvv

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