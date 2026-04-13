Sindicatos convocam passeata para exigir eleições na Venezuela

Sindicatos convocaram para a próxima quinta-feira (16) uma passeata até a embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, com o objetivo de exigir a convocação de eleições e transparência na gestão das receita do petróleo, sob custódia do governo de Donald Trump.

A vice-presidente, Delcy Rodríguez, assumiu o comando da Venezuela interinamente após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, em janeiro. Ela governa sob a pressão de Trump, que afirma estar no comando da Venezula e da venda de seu petróleo.

"Marcharemos juntos até a embaixada americana para entregar um documento com o objetivo de exigir que se acelere o processo de transição na Venezuela, porque, com essa gente que dirige o país atualmente, não conseguiremos uma transição favorável à população", disse o representante sindical Jorge López.

Ao se encerrar o prazo de 90 dias estabelecido pela Constituição, a oposição venezuelana exige que Delcy convoque eleições, diante da "ausência absoluta" de Maduro.

"É necessário convocar eleições livres, para que seja o povo a escolher suas autoridades, a fim de garantir uma transição para a democracia, liberdade e expressão civil de todo o povo venezuelano", disse López.

"O governo americano está comercializando o petróleo, mas nós, os cidadãos, seguimos iguaizinhos", queixou-se o sindicalista Jesús Jaramillo. "Exigimos que o senhor Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio deem uma resposta a este povo que está morrendo de fome."

Delcy prometeu para 1º de maio "um aumento responsável" de salários, após anos de inflação e uma retração econômica drástica na última década.

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