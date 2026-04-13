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Carlos Queiroz é anunciado como técnico de Gana às vésperas da Copa do Mundo

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Repórter
13/04/2026 16:36

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O técnico português Carlos Queiroz, que já comandou diversas seleções, foi nomeado treinador da seleção de Gana visando a Copa do Mundo de 2026, conforme anunciou a Associação Ganesa de Futebol nesta segunda-feira (13). 

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"O técnico Queiroz inicia imediatamente seu trabalho para preparar os 'Black Stars' para o torneio, que tem início em 11 de junho", diz o comunicado. 

Não foi feita qualquer menção a uma duração de contrato que se estenda para além da principal competição do futebol mundial. 

O ex-treinador do Real Madrid (2003–04) sucede Otto Addo, que foi demitido há 15 dias, apenas algumas horas após Gana sofrer uma derrota por 2 a 1 em um amistoso contra a Alemanha. 

Atualmente com 73 anos, Carlos Queiroz comandou outras seleções em edições anteriores da Copa do Mundo: Portugal em 2010, e o Irã tanto em 2018 quanto em 2022. 

Ele também teve passagens recentes pelo Catar e por Omã, após períodos anteriores à frente da Colômbia e do Egito. 

Gana vai enfrentar Inglaterra, Croácia e Panamá no Grupo L na Copa do Mundo, que que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

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gk/bm/aam/cb

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