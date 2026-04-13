Real Madrid e Barça buscam viradas na Champions; PSG e Arsenal perto da semifinal

Sempre candidatos ao título, Real Madrid e Barcelona não têm outra escolha a não ser buscarem viradas fora de casa para avançar à semifinal da Liga dos Campeões, fase em que Paris Saint-Germain e Arsenal já têm vaga encaminhada após os jogos de ida das quartas de final na semana passada.

Os dois gigantes do futebol espanhol perderam como mandantes para Bayern de Munique (2 a 1) e Atlético de Madrid (2 a 0). O Arsenal venceu por 1 a 0 na visita ao Sporting, em Lisboa, enquanto o PSG, atual campeão europeu, derrotou o Liverpool (2 a 0) sem dificuldades no Parque dos Príncipes.

- Atlético x Barça: mais uma chuva de gols? -

A sobrevivência do Barça na Champions depende de uma virada no Estádio Metropolitano nesta terça-feira (14), após a derrota por 2 a 0 sofrida no Camp Nou no jogo de ida.

Nas últimas dez ocasiões em que o clube catalão visitou o Atlético, venceu sete vezes (incluindo as últimas cinco), com duas derrotas e um empate.

Há um ano, o Barcelona precisou de apenas 20 minutos para marcar quatro gols e reverter uma desvantagem de 2 a 0 em Madri. Nesta temporada, o time esteve perto de empatar o confronto de semifinal da Copa do Rei após sofrer uma derrota por 4 a 0 no Metropolitano (3 a 0 no Camp Nou).

Mesmo com a boa vantagem, o Atlético não pode abandonar a cautela, mas sabe que pode causar danos ao adversário, que sofreu pelo menos um gol nos últimos 14 jogos de Champions que disputou.

- Liverpool x PSG: a magia de Anfield -

Após alguns meses de desempenho abaixo do esperado, devido principalmente a um surto de lesões após a extenuante temporada anterior, o PSG volta a impor medo aos seus rivais e se consolida como um sério candidato à conquista do bicampeonato.

Recuperados de seus problemas físicos, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Desiré Doué voltam a aterrorizar as defesas adversárias, e a máquina parisiense funciona perfeitamente com a dupla portuguesa formada por Vitinha e João Neves no meio-campo.

O PSG venceu seus últimos cinco jogos, incluindo a ida e a volta das oitavas de final contra o Chelsea (5 a 2 e 3 a 0) e o primeiro jogo das quartas contra o Liverpool, na semana passada (2 a 0).

Em Anfield, onde espera protagonizar uma noite especial, o Liverpool tentará reverter o resultado, apesar de seu desempenho nesta temporada: a equipe já acumula 17 derrotas entre todas as competições, sendo que as últimas sete aconteceram nos últimos dois meses e meio.

O time parisiense chegará mais descansado, já que não entrou em campo no fim de semana porque seu jogo contra o Lens pelo Campeonato Francês foi adiado.

- Bayern x Real Madrid: desafio gigante -

O Real Madrid, acostumado a viradas impossíveis, está diante de um dos maiores desafios de sua história: reverter um confronto depois de perder o jogo de ida em casa (2 a 1), algo que nunca conseguiu na Copa da Europa ou na Liga dos Campeões.

A tarefa parece quase impossível dado o momento das duas equipes: enquanto o Bayern de Munique está perto de conquistar mais um título do Campeonato Alemão, com direito a recorde de gols (105 em 29 jogos), o Real Madrid praticamente ficou sem chances no Espanhol (nove pontos atrás do líder Barcelona) e na quarta-feira poderá encerrar uma temporada decepcionante.

O time merengue tampouco poderá contar com um de seus principais jogadores, o volante Aurélien Tchouaméni, suspenso pelo número de cartões amarelos.

- Arsenal x Sporting: os fantasmas do Emirates -

Em condições normais, este confronto de quarta-feira estaria decidido após a vitória de 1 a 0 do Arsenal em Lisboa, na semana passada, contra o Sporting. No entanto, no Emirates Stadium, os 'Gunners' lutarão não apenas contra o time português, mas também contra seus próprios fantasmas.

O clube londrino parece estar mais uma vez perdendo o fôlego na reta final da temporada, após ter brilhado durante a primeira metade da campanha.

Nas últimas três semanas, o Arsenal perdeu a final da Copa da Liga Inglesa (por 2 a 0 para o Manchester City), foi eliminado nas quartas de final da Copa da Inglaterra por uma equipe da segunda divisão (o Southampton) e, no sábado, sofreu uma derrota em casa diante do Bournemouth (por 2 a 1) que coloca em risco o título do Campeonato Inglês, que parecia já ter praticamente garantido há apenas um mês.

O único resultado positivo foi o de Lisboa, graças a um gol de Kai Havertz nos acréscimos, em uma partida na qual o Sporting finalizou mais a gol e David Raya fez mais defesas do que goleiro do time português.

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