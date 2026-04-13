Liverpool precisa de atuação 'excepcional' para passar pelo PSG na Champions, diz Slot

O técnico do Liverpool, Arne Slot, afirmou nesta segunda-feira (13) que sua equipe precisa de uma atuação "excepcional" para reverter a derrota por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, adversário que os ingleses vão receber em Anfield no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

Os 'Reds' estão à beira de serem eliminados pelo PSG pelo segundo ano consecutivo. Na temporada passada, os franceses levaram a melhor nas oitavas de final e seguiram na competição rumo ao título.

"Sabemos que precisamos de um rendimento excepcional para passar para a próxima fase, mas isso é totalmente normal quando se enfrenta os campeões da Europa", disse Slot em entrevista coletiva.

"Nos 49 jogos em casa que disputamos comigo, conseguimos marcar dois gols ou mais 36 vezes", ressaltou o técnico holandês.

O Liverpool chega para o duelo com o PSG depois de ter vencido o Fulham por 2 a 0 no último sábado, pelo Campeonato Inglês.

"Sim, não fizemos esses 49 jogos contra o Paris Saint-Germain, estou ciente disso, mas os adversários que enfrentamos na Premier League e na Champions League eram muito fortes. Portanto, acreditamos que podemos fazer algo especial amanhã", concluiu Slot.

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