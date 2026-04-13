Organizador das eleições no Peru é preso após falhas logísticas

A polícia peruana anunciou, nesta segunda-feira (13), a prisão de um funcionário responsável pela organização das eleições presidenciais de domingo, no âmbito de uma investigação sobre falhas logísticas que impediram dezenas de milhares de eleitores de votar.

A Polícia Nacional "prendeu em flagrante o gerente da Gestão Eleitoral do Onpe (Escritório Nacional de Processos Eleitorais) por suposto delito de omissão, recusa ou atraso no exercício de funções oficiais. A ação foi realizada em estrita conformidade com a lei, como parte do combate à corrupção", afirmou a instituição na rede social X.

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