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Jogador de futebol ganês morre em assalto ao ônibus de sua equipe

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AFP
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Repórter
13/04/2026 11:48

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Um jogador de futebol ganês de 20 anos, Dominic Frimpong, morreu em um assalto ao ônibus em que sua equipe viajava, informou a Associação de Futebol de Gana (GFA) nesta segunda-feira (13).

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O Berekum Chelsea, clube da primeira divisão ganesa, informou em comunicado que "homens encapuzados armados com pistolas e fuzis" dispararam contra o ônibus do time e obrigaram os jogadores a se esconder na vegetação.

O assalto, segundo a polícia de Gana, ocorreu por volta das 22h30 locais de domingo (19h30 de Brasília) em uma estrada na região de Ashanti, no oeste do país. 

A polícia afirmou que Frimpong sofreu ferimentos de arma de fogo e morreu no hospital.

"Outra vítima, George Owusu Afriyie, de 52 anos, também foi assaltado e teve roubados 4.500 GHS [cerca de R$ 2.000]", acrescentou a polícia em comunicado.

A GFA descreveu o incidente como "trágico" e lamentou "uma grande perda não só para o Berekum Chelsea, como também para o futebol ganês como um todo".

"Dominic era um jovem talento cujo compromisso e paixão pelo esporte personificavam o espírito da nossa liga", acrescentou a federação em nota.

O atacante de 20 anos chegou ao Berekum Chelsea por empréstimo do Aduana Stars no início do ano.

Ele disputou 13 jogos e marcou dois gols pelo clube, segundo a imprensa local.

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tba/cw/mcd/jvb/cb/aa

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