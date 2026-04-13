Jogador de futebol ganês morre em assalto ao ônibus de sua equipe

Um jogador de futebol ganês de 20 anos, Dominic Frimpong, morreu em um assalto ao ônibus em que sua equipe viajava, informou a Associação de Futebol de Gana (GFA) nesta segunda-feira (13).

O Berekum Chelsea, clube da primeira divisão ganesa, informou em comunicado que "homens encapuzados armados com pistolas e fuzis" dispararam contra o ônibus do time e obrigaram os jogadores a se esconder na vegetação.

O assalto, segundo a polícia de Gana, ocorreu por volta das 22h30 locais de domingo (19h30 de Brasília) em uma estrada na região de Ashanti, no oeste do país.

A polícia afirmou que Frimpong sofreu ferimentos de arma de fogo e morreu no hospital.

"Outra vítima, George Owusu Afriyie, de 52 anos, também foi assaltado e teve roubados 4.500 GHS [cerca de R$ 2.000]", acrescentou a polícia em comunicado.

A GFA descreveu o incidente como "trágico" e lamentou "uma grande perda não só para o Berekum Chelsea, como também para o futebol ganês como um todo".

"Dominic era um jovem talento cujo compromisso e paixão pelo esporte personificavam o espírito da nossa liga", acrescentou a federação em nota.

O atacante de 20 anos chegou ao Berekum Chelsea por empréstimo do Aduana Stars no início do ano.

Ele disputou 13 jogos e marcou dois gols pelo clube, segundo a imprensa local.

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