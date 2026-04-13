Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Paquistão diz que cessar-fogo entre EUA e Irã 'se mantém'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/04/2026 11:36

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou nesta segunda-feira (13) que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã "se mantém" e que continuam os esforços para resolver algumas questões pendentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O cessar-fogo ainda se mantém e, neste exato momento, todos os esforços estão sendo feitos para resolver as questões pendentes", disse Sharif em uma reunião de gabinete transmitida pela televisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

zz-aha/pbt/pc/ahg/lm/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira paquistao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay