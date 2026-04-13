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Peru retoma eleições para cerca de 50 mil cidadãos impedidos de votar no domingo

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AFP
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Repórter
13/04/2026 11:13

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O Peru retomou suas eleições presidenciais nesta segunda-feira (13), constatou a AFP, depois que mais de 50 mil pessoas não conseguiram votar devido a problemas na distribuição do material eleitoral.

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A candidata de direita Keiko Fujimori é a favorita para um segundo turno, de acordo com resultados preliminares. 

As autoridades eleitorais prorrogaram por um dia as eleições, que também incluem cargos de deputados e senadores, porque não conseguiram distribuir o material de votação para algumas seções eleitorais.

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cm-gta/mel/aa/fp

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