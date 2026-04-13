Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Iberia suspende temporariamente seus voos para Cuba

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/04/2026 09:50

compartilhe

SIGA

A companhia aérea espanhola Iberia suspendeu pelo menos até novembro seus voos para Cuba devido à "situação" no país, marcada por problemas de abastecimento em meio ao bloqueio do petróleo e pela queda da demanda, informou nesta segunda-feira (13) um porta-voz da empresa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Cuba, que costumava ser abastecida com petróleo venezuelano até a derrubada, em janeiro, de Nicolás Maduro pelo governo dos Estados Unidos, é alvo desde então de um bloqueio petrolífero por parte do governo de Donald Trump.

Segundo ele, desde fevereiro a escassez de combustível já obrigava os voos de retorno a fazer escala técnica em Santo Domingo para reabastecimento. 

Outras companhias adotaram medidas semelhantes, como a Air France. 

Cuba, com 9,6 milhões de habitantes, atravessa uma profunda crise econômica e energética marcada por inflação elevada, apagões prolongados e escassez persistente de alimentos e medicamentos.

As autoridades atribuem a situação aos efeitos combinados do endurecimento do embargo americano, da baixa produtividade de sua economia e do colapso do turismo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mig-al/pb/lm/fp

Tópicos relacionados:

aviacao cuba espanha eua turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay