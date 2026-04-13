Iberia suspende temporariamente seus voos para Cuba

A companhia aérea espanhola Iberia suspendeu pelo menos até novembro seus voos para Cuba devido à "situação" no país, marcada por problemas de abastecimento em meio ao bloqueio do petróleo e pela queda da demanda, informou nesta segunda-feira (13) um porta-voz da empresa.

Cuba, que costumava ser abastecida com petróleo venezuelano até a derrubada, em janeiro, de Nicolás Maduro pelo governo dos Estados Unidos, é alvo desde então de um bloqueio petrolífero por parte do governo de Donald Trump.

Segundo ele, desde fevereiro a escassez de combustível já obrigava os voos de retorno a fazer escala técnica em Santo Domingo para reabastecimento.

Outras companhias adotaram medidas semelhantes, como a Air France.

Cuba, com 9,6 milhões de habitantes, atravessa uma profunda crise econômica e energética marcada por inflação elevada, apagões prolongados e escassez persistente de alimentos e medicamentos.

As autoridades atribuem a situação aos efeitos combinados do endurecimento do embargo americano, da baixa produtividade de sua economia e do colapso do turismo.

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