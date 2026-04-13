Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Empresa francesa de cimento Lafarge é declarada culpada de financiar o terrorismo na Síria

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/04/2026 09:38

compartilhe

SIGA

Um tribunal condenou, nesta segunda-feira (13), a empresa francesa de cimento Lafarge e oito ex-executivos acusados de financiamento do terrorismo em 2013 e 2014, por pagarem a jihadistas para manter uma fábrica em funcionamento durante a guerra na Síria. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A empresa, que foi adquirida pela suíça Holcim, optou por proteger seus interesses econômicos em uma Síria mergulhada no caos, da qual outras multinacionais já haviam se retirado. 

A Lafarge fez pagamentos a três organizações jihadistas, incluindo o Estado Islâmico (EI), totalizando aproximadamente 5,6 milhões de euros (32,9 milhões de reais à taxa de câmbio atual), afirmou o tribunal criminal de Paris em sua sentença. 

Isso permitiu que eles "preparassem ataques terroristas", particularmente os ocorridos na França em janeiro de 2015, acrescentou a sentença. 

"Essa forma de financiamento de organizações terroristas, principalmente do Estado Islâmico, foi fundamental para permitir que a organização terrorista assumisse o controle dos recursos naturais da Síria, possibilitando o financiamento de atos terroristas tanto na região quanto no exterior, especialmente na Europa", enfatizou a juíza Isabelle Prévost-Desprez. 

A empresa estabeleceu uma "parceria comercial com o Estado Islâmico", afirmou a juíza, que destacou a grande quantia paga. 

Por essas ações, o ex-CEO da Lafarge, Bruno Lafont, foi condenado a seis anos de prisão, com detenção imediata. Outros sete ex-executivos da empresa de cimento receberam penas que variam de 18 meses a sete anos de prisão.

Durante o julgamento, realizado entre novembro e dezembro, a defesa tentou negar que a fábrica em Jalabiya permanecesse ativa por razões puramente financeiras, em detrimento da segurança de seus mil funcionários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

amd-edy/erl-tjc/meb/aa/fp

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay