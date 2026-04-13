Turquia acusa Israel de tentar transformar o país em seu 'novo inimigo'

Israel quer transformar a Turquia em seu "novo inimigo", afirmou nesta segunda-feira (13) o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, após uma troca de acusações durante o fim de semana.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou no sábado o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de "proteger o regime terrorista iraniano enquanto massacrava seus próprios cidadãos curdos".

Ancara respondeu nesta segunda-feira.

"Israel não pode prescindir de um inimigo: sempre precisa elaborar uma retórica e constatamos que, não apenas o governo de Netanyahu, mas também alguns membros da oposição (...) tentam designar a Turquia como um novo inimigo", denunciou Fidan.

"Trata-se de um fenômeno novo em Israel, nascido de uma necessidade diante das ruas e que depois se transformou em uma estratégia de Estado", acrescentou o chanceler durante uma entrevista à agência estatal Anadolu.

O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, chamou no sábado a Turquia de "tigre de papel que não reagiu aos disparos de mísseis lançados pelo Irã contra o território turco".

Katz reagiu desta maneira a uma série de acusações simbólicas anunciadas pelo procurador de Istambul por "crimes contra a humanidade", "genocídio", "privação de liberdade" e "saque", entre outras, contra mais de 30 autoridades israelenses, incluindo Netanyahu e o próprio Katz.

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