Democrata suspende campanha ao governo da Califórnia após denúncias de agressão sexual

O congressista Eric Swalwell anunciou a suspensão de sua campanha ao governo da Califórnia após a revelação de denúncias de agressão sexual contra ex-funcionárias de seu gabinete.

O parlamentar democrata era o favorito nas primárias de junho para substituir o governador Gavin Newsom, mas as denúncias publicadas na sexta-feira pelo jornal The San Francisco Chronicle e pela rede CNN levaram figuras importantes do partido a retirar o apoio à candidatura de Swalwell.

Com a saída de Swalwell, outros pré-candidatos democratas prosseguem na disputa pela indicação. No lado republicano, Steve Hilton, um ex-apresentador da Fox News apoiado pelo presidente Donald Trump, é um dos nomes que almejam o cargo.

"Suspendo minha campanha para governador", anunciou Eric Swalwell, 45 anos, em um comunicado divulgado na rede social X.

"À minha família, equipe, amigos e apoiadores: lamento profundamente os erros de julgamento que cometi no passado", afirmou.

"Vou lutar contra as acusações graves e falsas que foram feitas, mas esta é a minha luta, não a de uma campanha", acrescentou.

Uma ex-assessora de Swalwell disse que o congressista a agrediu sexualmente quando ela estava alcoolizada, e que a deixou com hematomas e sangrando, segundo o San Francisco Chronicle.

Outras três mulheres denunciaram uma conduta sexual inapropriada por parte de Swalwell, informou a CNN.

Mais de 50 ex-colaboradores de Swalwell assinaram uma carta, divulgada no domingo, na qual qualificavam as denúncias como "graves" e "críveis". O texto exige sua renúncia ao Congresso.

Em sua mensagem divulgada no domingo, no entanto, o democrata não aborda seu cargo no Congresso.

Vários dirigentes democratas que haviam respaldado sua candidatura ao governo, como os senadores Adam Schiff e Ruben Gallego, retiraram seu apoio.

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