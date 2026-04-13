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Ucrânia e Rússia retomam ataques com drones após fim da trégua de Páscoa

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AFP
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Repórter
13/04/2026 06:18

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Ucrânia e Rússia retomaram nesta segunda-feira (13) os ataques noturnos com drones após o fim de uma breve trégua decretada pela Páscoa Ortodoxa, marcada por acusações de violações das duas partes, informaram os dois países. 

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A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 98 drones contra seu território, dos quais 87 foram abatidos. 

Por sua vez, o Ministério da Defesa russo anunciou que interceptou 33 drones ucranianos. 

A trégua de 32 horas terminou à meia-noite de domingo para segunda-feira, mas os dois lados trocaram acusações sobre violações da medida em diversos momentos.

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bur-asy/jbr/ach/mas/pb/fp

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