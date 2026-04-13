Austrália designa primeira mulher para comandar o Exército

13/04/2026 06:18

Uma mulher vai comandar o Exército da Austrália pela primeira vez desde a sua fundação, há 125 anos, anunciou nesta segunda-feira (13) o ministro da Defesa, Richard Marles, que qualificou a nomeação como "profundamente histórica". 

A tenente-general Susan Coyle foi designada comandante do Exército da Austrália após uma carreira de três décadas, durante as quais serviu nas Ilhas Salomão, no Afeganistão e no Oriente Médio.

"O feito significa que ela será a primeira mulher a comandar um ramo das Forças Armadas na história australiana", declarou Marles à imprensa. "E é um momento profundamente histórico", acrsecentou. 

O Exército australiano passa por uma transformação, com a obtenção de armas de longo alcance, drones e outras ferramentas modernas de combate.

Coyle ressaltou sua experiência em áreas como a guerra cibernética.

"A ampla experiência proporciona uma base sólida para as responsabilidades de comando e para a confiança depositada em mim", afirmou.

