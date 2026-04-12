Endrick entra no intervalo e brilha na vitória do Lyon, a primeira após 6 jogos
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O Lyon encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer no campeonato francês neste domingo (12) ao derrotar o Lorient por 2 a 0 no Groupama Stadium, pela 29ª rodada da Ligue 1, em jogo no qual a entrada do brasileiro Endrick no intervalo se mostrou decisiva.
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Criticado há apenas dois dias pelo seu técnico, o português Paulo Fonseca, o atacante de 19 anos, que chegou por empréstimo do Real Madrid durante a janela de transferências do inverno europeu, começou a partida deste domingo no banco de reservas.
Sua entrada em campo após um primeiro tempo que o Lyon havia dominado completamente, embora de maneira estéril e sem brilho, teve um impacto positivo no desempenho de sua equipe.
Seu cruzamento da direita encontrou o ucraniano Roman Yaremchuk, que desviou de cabeça e abriu o placar (49').
Em seguida, ele contribuiu para o gol marcado por Corentin Tolisso, que também havia entrado no intervalo, fazendo 2 a 0 após uma finalização de Endrick repelida pelo goleiro Yvon Mvogo (54').
Com esta vitória, o Lyon sobe para a 5ª colocação, ficando a dois pontos do Lille (3º) e a um ponto do Olympique de Marselha (4º), antes de sua viagem para enfrentar o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, no dia 19 de abril.
- Lille recupera 3º lugar -
Mais cedo, o Lille confirmou sua excelente fase e retomou seu lugar no 'pódio' da Ligue 1 ao conquistar uma vitória tranquila por 4 a 0 fora de casa, contra o Toulouse.
A equipe do norte da França, que agora acumula uma sequência de quatro vitórias consecutivas, permanece invicta na Ligue 1 desde o dia 1º de fevereiro (somando 6 vitórias e 3 empates) e mantém assim a vantagem de um ponto sobre o Marselha, que havia brevemente tomado seu lugar no Top 3 após derrotar o Metz por 3 a 1 no Vélodrome.
Após três vitórias consecutivas fora de casa, contra Olympique de Marselha (2 a 1), Rennes (2 a 1) e Angers (1 a 0), o time comandado por Bruno Genesio atropelou o Toulouse que, até então, havia perdido apenas duas partidas em casa em 2026: para o Lens (3 a 0) e o OM (1 a 0).
Apenas uma semana após uma demonstração de força no dérbi do norte contra o Lens, a quem venceu por 3 a 0, o Lille abriu o placar graças a um chute desviado de Thomas Meunier aos 23 minutos.
O 'LOSC' ampliou após o intervalo, graças a uma magnífica cobrança de falta de Romain Perraud (50').
Com um jogador a mais, o Lille garantiu a vitória cinco minutos depois, com Matías Fernández Pardo (55'), que já havia marcado e dado uma assistência contra o Lens.
Os visitantes coroaram sua atuação magistral com um pênalti convertido pelo veterano astro Olivier Giroud (89'), que marcou assim seu sétimo gol na Ligue 1 desde o início da temporada.
O jogo mais aguardado da 29ª rodada, entre Lens (2º) e PSG (1º), foi adiado devido ao jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, que o time parisiense disputará fora de casa contra o Liverpool na terça-feira. Na ida o PSG venceu por 2 a 0.
A partida entre Brest e Strasbourg, que disputam as quartas de final da Conference League, também foi adiada.
--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato francês e classificação:
Sexta-feira, 10 de abril
Paris Football Club - Monaco 4 - 1
Olympique de Marselha - Metz 3 - 1
Sábado, 11 de abril
Auxerre - Nantes 0 - 0
Rennes - Angers 2 - 1
Domingo, 12 de abril
Toulouse - Lille 0 - 4
Nice - Le Havre 1 - 1
Lyon - Lorient 2 - 0
Quarta-feira, 13 de maio
(21h00) Brest - Strasbourg
Lens - PSG
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38
2. Lens 59 28 19 2 7 54 27 27
3. Lille 53 29 16 5 8 49 34 15
4. Olympique de Marselha 52 29 16 4 9 58 38 20
5. Lyon 51 29 15 6 8 43 29 14
6. Rennes 50 29 14 8 7 49 41 8
7. Monaco 49 29 15 4 10 50 43 7
8. Strasbourg 43 28 12 7 9 46 34 12
9. Lorient 38 29 9 11 9 38 44 -6
10. Toulouse 37 29 10 7 12 39 39 0
11. Brest 36 28 10 6 12 37 43 -6
12. Paris Football Club 35 29 8 11 10 37 45 -8
13. Angers 33 29 9 6 14 25 39 -14
14. Le Havre 29 29 6 11 12 24 37 -13
15. Nice 28 29 7 7 15 34 56 -22
16. Auxerre 24 29 5 9 15 23 37 -14
17. Nantes 19 28 4 7 17 24 45 -21
18. Metz 15 29 3 6 20 26 63 -37
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