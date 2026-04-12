Endrick entra no intervalo e brilha na vitória do Lyon, a primeira após 6 jogos

O Lyon encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer no campeonato francês neste domingo (12) ao derrotar o Lorient por 2 a 0 no Groupama Stadium, pela 29ª rodada da Ligue 1, em jogo no qual a entrada do brasileiro Endrick no intervalo se mostrou decisiva.

Criticado há apenas dois dias pelo seu técnico, o português Paulo Fonseca, o atacante de 19 anos, que chegou por empréstimo do Real Madrid durante a janela de transferências do inverno europeu, começou a partida deste domingo no banco de reservas.

Sua entrada em campo após um primeiro tempo que o Lyon havia dominado completamente, embora de maneira estéril e sem brilho, teve um impacto positivo no desempenho de sua equipe.

Seu cruzamento da direita encontrou o ucraniano Roman Yaremchuk, que desviou de cabeça e abriu o placar (49').

Em seguida, ele contribuiu para o gol marcado por Corentin Tolisso, que também havia entrado no intervalo, fazendo 2 a 0 após uma finalização de Endrick repelida pelo goleiro Yvon Mvogo (54').

Com esta vitória, o Lyon sobe para a 5ª colocação, ficando a dois pontos do Lille (3º) e a um ponto do Olympique de Marselha (4º), antes de sua viagem para enfrentar o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, no dia 19 de abril.

- Lille recupera 3º lugar -

Mais cedo, o Lille confirmou sua excelente fase e retomou seu lugar no 'pódio' da Ligue 1 ao conquistar uma vitória tranquila por 4 a 0 fora de casa, contra o Toulouse.

A equipe do norte da França, que agora acumula uma sequência de quatro vitórias consecutivas, permanece invicta na Ligue 1 desde o dia 1º de fevereiro (somando 6 vitórias e 3 empates) e mantém assim a vantagem de um ponto sobre o Marselha, que havia brevemente tomado seu lugar no Top 3 após derrotar o Metz por 3 a 1 no Vélodrome.

Após três vitórias consecutivas fora de casa, contra Olympique de Marselha (2 a 1), Rennes (2 a 1) e Angers (1 a 0), o time comandado por Bruno Genesio atropelou o Toulouse que, até então, havia perdido apenas duas partidas em casa em 2026: para o Lens (3 a 0) e o OM (1 a 0).

Apenas uma semana após uma demonstração de força no dérbi do norte contra o Lens, a quem venceu por 3 a 0, o Lille abriu o placar graças a um chute desviado de Thomas Meunier aos 23 minutos.

O 'LOSC' ampliou após o intervalo, graças a uma magnífica cobrança de falta de Romain Perraud (50').

Com um jogador a mais, o Lille garantiu a vitória cinco minutos depois, com Matías Fernández Pardo (55'), que já havia marcado e dado uma assistência contra o Lens.

Os visitantes coroaram sua atuação magistral com um pênalti convertido pelo veterano astro Olivier Giroud (89'), que marcou assim seu sétimo gol na Ligue 1 desde o início da temporada.

O jogo mais aguardado da 29ª rodada, entre Lens (2º) e PSG (1º), foi adiado devido ao jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, que o time parisiense disputará fora de casa contra o Liverpool na terça-feira. Na ida o PSG venceu por 2 a 0.

A partida entre Brest e Strasbourg, que disputam as quartas de final da Conference League, também foi adiada.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato francês e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

Paris Football Club - Monaco 4 - 1

Olympique de Marselha - Metz 3 - 1

Sábado, 11 de abril

Auxerre - Nantes 0 - 0

Rennes - Angers 2 - 1

Domingo, 12 de abril

Toulouse - Lille 0 - 4

Nice - Le Havre 1 - 1

Lyon - Lorient 2 - 0

Quarta-feira, 13 de maio

(21h00) Brest - Strasbourg

Lens - PSG

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38

2. Lens 59 28 19 2 7 54 27 27

3. Lille 53 29 16 5 8 49 34 15

4. Olympique de Marselha 52 29 16 4 9 58 38 20

5. Lyon 51 29 15 6 8 43 29 14

6. Rennes 50 29 14 8 7 49 41 8

7. Monaco 49 29 15 4 10 50 43 7

8. Strasbourg 43 28 12 7 9 46 34 12

9. Lorient 38 29 9 11 9 38 44 -6

10. Toulouse 37 29 10 7 12 39 39 0

11. Brest 36 28 10 6 12 37 43 -6

12. Paris Football Club 35 29 8 11 10 37 45 -8

13. Angers 33 29 9 6 14 25 39 -14

14. Le Havre 29 29 6 11 12 24 37 -13

15. Nice 28 29 7 7 15 34 56 -22

16. Auxerre 24 29 5 9 15 23 37 -14

17. Nantes 19 28 4 7 17 24 45 -21

18. Metz 15 29 3 6 20 26 63 -37

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