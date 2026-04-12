Villarreal vence Athletic Bilbao (2-1) e se consolida em 3º no Espanhol

AFP
AFP
12/04/2026 19:16

O Villarreal deu um passo importante em sua luta para ficar entre os três primeiros no campeonato espanhol — atrás de Barcelona e Real Madrid — ao conquistar uma vitória suada por 2 a 1 na visita ao Athletic Bilbao, neste domingo, pela 31ª rodada de LaLiga, apenas um dia após a derrota do Atlético de Madrid. 

O 'Submarino Amarelo' marcou duas vezes: primeiro por meio do zagueiro Sergi Cardona (26') e depois ampliou com o atacante Alfon, pouco antes do intervalo (45'+5). 

No segundo tempo a equipe resistiu à reação do Athletic, que só conseguiu diminuir na reta final (84'), com um gol de Gorka Guruzeta. 

Após a derrota do Atlético de Madrid por 2 a 1 fora de casa para o Sevilla, no sábado, o Villarreal abriu uma vantagem de quatro pontos sobre os 'Colchoneros' (61 pontos contra 57). 

Embora tenha ficado no empate com o Girona (1 a 1) na sexta-feira, o Real Madrid (2º lugar, 70 pontos) permanece inalcançável, assim como o líder do campeonato, o Barcelona (79 pontos), que derrotou o Espanyol por 4 a 1 no sábado.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

Real Madrid - Girona 1 - 1

Sábado, 11 de abril

Real Sociedad - Alavés 3 - 3

Elche - Valencia 1 - 0

Barcelona - Espanyol 4 - 1

Sevilla - Atlético de Madrid 2 - 1

Domingo, 12 de abril

Osasuna - Betis 1 - 1

Mallorca - Rayo Vallecano 3 - 0

Celta Vigo - Real Oviedo 0 - 3

Athletic Bilbao - Villarreal 1 - 2

Segunda-feira, 13 de abril

(16h00) Levante - Getafe

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 79 31 26 1 4 84 30 54

2. Real Madrid 70 31 22 4 5 65 29 36

3. Villarreal 61 31 19 4 8 56 36 20

4. Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 51 32 19

5. Betis 46 31 11 13 7 45 38 7

6. Celta Vigo 44 31 11 11 9 44 40 4

7. Real Sociedad 42 31 11 9 11 49 48 1

8. Getafe 41 30 12 5 13 27 31 -4

9. Osasuna 39 31 10 9 12 37 38 -1

10. Espanyol 38 31 10 8 13 37 48 -11

11. Athletic Bilbao 38 31 11 5 15 33 45 -12

. Girona 38 31 9 11 11 33 45 -12

13. Rayo Vallecano 35 31 8 11 12 29 38 -9

14. Valencia 35 31 9 8 14 34 46 -12

15. Mallorca 34 31 9 7 15 39 48 -9

16. Sevilla 34 31 9 7 15 39 51 -12

17. Alavés 33 31 8 9 14 35 46 -11

18. Elche 32 31 7 11 13 39 47 -8

19. Real Oviedo 27 31 6 9 16 24 48 -24

20. Levante 26 30 6 8 16 34 50 -16

