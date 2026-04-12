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Exército dos EUA diz que bloqueará todos os portos do Irã na segunda-feira

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Repórter
12/04/2026 18:40

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O Exército dos Estados Unidos anunciou que começará a bloquear todos os portos iranianos no Golfo na segunda-feira (13) às 14h00 GMT (11h00 de Brasília) e que permitirá a passagem pelo estratégico Estreito de Ormuz apenas a navios que não se dirijam ao Irã nem saiam do país.

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"O bloqueio será aplicado de maneira imparcial a navios de todas as nações que entrem ou saiam de portos e zonas costeiras iranianas, incluindo todos os portos do Irã no Golfo Arábico e no golfo de Omã", indicou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em uma publicação na rede X neste domingo (12).

"As forças do Centcom não irão impedir a liberdade de navegação de embarcações que transitem pelo Estreito de Ormuz com destino a portos não iranianos ou provenientes deles", acrescentou. Uma publicação anterior do presidente Donald Trump afirmava que seriam bloqueados "quaisquer e todos os navios".

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des/msp/lb/cjc/mvl/am

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