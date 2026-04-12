Stuttgart goleia Hamburgo (4-0) e entra no 'Top 3' da Bundesliga

O Stuttgart goleou o Hamburgo por 4 a 0 em casa neste domingo (12) e voltou ao pódio a cinco rodadas do fim da temporada da Bundesliga, o que o coloca numa posição privilegiada para garantir a classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Graças aos gols de Angelo Stiller (22'), Chris Führich (32'), Maximilian Mittelstädt (56') e Bilal El Khannouss (86'), o Stuttgart retoma a terceira colocação na tabela da Bundesliga, ficando atrás apenas do Bayern (1º, 76 pontos) — que caminha a passos largos rumo ao seu 35º título — e do Borussia Dortmund (2º, 64 pontos).

O Stuttgart supera o RB Leipzig (4º, 56 pontos) graças um saldo de gols ligeiramente superior (+22, em contra +20).

Na disputa a quatro envolvendo Stuttgart, Leipzig, Bayer Leverkusen e Hoffenheim pelos terceiro e quarto lugares, as duas últimas que classificam para a próxima edição da Champions, a equipe de Sebastian Hoeness ampliou sua vantagem para quatro pontos sobre o quinto colocado, agora o Bayer Leverkusen (52 pontos).

No entanto, o Stuttgart enfrenta uma tabela bastante exigente até o final da temporada, com jogos fora de casa contra o Bayern de Munique (30ª rodada) e o Hoffenheim (32ª rodada), além de uma partida em seu estádio contra o Bayer Leverkusen na penúltima rodada.

Também neste domingo o Colônia derrotou o Werder Bremen em casa por 3 a 1 e o Freiburg venceu na visita ao Mainz (1-0).

--- Resultados da 29ª rodada do Campeonato Alemão:

Sexta-feira, 10 de abril

Augsburg - Hoffenheim 2 - 2

Sábado, 11 de abril

Heidenheim - Union Berlin 3 - 1

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1 - 2

RB Leipzig - B. Mönchengladbach 1 - 0

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0 - 1

St Pauli - Bayern de Munique 0 - 5

Domingo, 12 de abril

Colônia - Werder Bremen 3 - 1

Stuttgart - Hamburgo 4 - 0

Mainz - Freiburg 0 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 76 29 24 4 1 105 27 78

2. Borussia Dortmund 64 29 19 7 3 60 29 31

3. Stuttgart 56 29 17 5 7 60 38 22

4. RB Leipzig 56 29 17 5 7 56 36 20

5. Bayer Leverkusen 52 29 15 7 7 59 39 20

6. Hoffenheim 51 29 15 6 8 57 43 14

7. Eintracht Frankfurt 42 29 11 9 9 54 54 0

8. Freiburg 40 29 11 7 11 42 47 -5

9. Mainz 33 29 8 9 12 35 44 -9

10. Augsburg 33 29 9 6 14 36 53 -17

11. Union Berlin 32 29 8 8 13 33 50 -17

12. Hamburgo 31 29 7 10 12 32 45 -13

13. Colônia 30 29 7 9 13 43 50 -7

14. B. Mönchengladbach 30 29 7 9 13 35 49 -14

15. Werder Bremen 28 29 7 7 15 32 52 -20

16. St Pauli 25 29 6 7 16 25 50 -25

17. Wolfsburg 21 29 5 6 18 39 65 -26

18. Heidenheim 19 29 4 7 18 32 64 -32

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