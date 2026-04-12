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Chefe da Marinha do Irã considera 'ridícula' a ameaça de Trump de bloquear Ormuz

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AFP
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Repórter
12/04/2026 16:29

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O chefe da Marinha do Irã, Shahram Irani, classificou neste domingo (12) como "ridícula" a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear o Estreito de Ormuz, após o fracasso das negociações entre os dois países no Paquistão.

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"Os bravos homens da força naval do Exército da República Islâmica do Irã estão monitorando e supervisionando todos os movimentos do agressivo Exército americano na região. As ameaças do presidente dos Estados Unidos de bloquear o Irã por mar (...) são muito ridículas e risíveis", disse em declarações transmitidas pela televisão estatal.

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bur/jfx/an/cjc/am

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