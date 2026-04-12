Napoli só empata com Parma (1-1) e fica mais longe do Scudetto

O Napoli, que ficou em desvantagem com apenas 33 segundos de jogo, empatou em 1 a 1 contra o Parma neste domingo (12), resultado que pode permitir à Inter de Milão ampliar sua vantagem na liderança da Serie A.

A Inter, que encerra a jornada dominical com uma visita ao surpreendente Como (atualmente em 5º lugar na tabela), pode abrir nove pontos de distância em relação ao Napoli se vencer.

No momento, os 'nerazzurri' têm uma margem de seis pontos com seis rodadas restantes no campeonato, após a conclusão da rodada deste fim de semana.

Em Parma, os atuais campeões tiveram o pior início possível, sofrendo um gol logo no primeiro lance da partida.

Após um lançamento em profundidade do goleiro do Parma, Nesta Elphege desviou a bola com perfeição de cabeça para seu companheiro, Gabriel Strefezza.

O atacante brasileiro ganhou da defesa napolitana na velocidade e superou Vanja Milinkovi?-Savi? com um belo chute (1').

O Napoli demorou a reagir, mas dominou amplamente o Parma no segundo tempo e empatou com um gol do meio-campista escocês Scott MacTominay (60').

Mas o time comandado pelo técnico Antonio Conte, que vinha de uma sequência de cinco vitórias consecutivas, não conseguiu marcar novamente e teve que se contentar com um empate frustrante.

"Eu disse aos rapazes que existe uma linha muito tênue que separa vencedores e perdedores", disse Conte. "Se você sofre um gol logo aos 30 segundos, é inevitável que uma partida - que já seria fechada contra um time que joga recuado — se torne ainda mais, como aconteceu".

O Parma está empatado com o Genoa (36 pontos), que também deu um passo rumo à permanência com uma vitória por 2 a 1 sobre o Sassuolo.

Também neste domingo o Bologna (8º) venceu o Lecce (18º) em casa por 2 a 0.

No sábado, o Milan, 3º colocado com 63 pontos, foi derrotado em casa pela Udinese (3 a 0) e agora está nove pontos atrás da Inter.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

Roma - Pisa 3 - 0

Sábado, 11 de abril

Cagliari - Cremonese 1 - 0

Torino - Hellas Verona 2 - 1

Milan - Udinese 0 - 3

Atalanta - Juventus 0 - 1

Domingo, 12 de abril

Genoa - Sassuolo 2 - 1

Parma - Napoli 1 - 1

Bologna - Lecce 2 - 0

(15h45) Como - Inter

Segunda-feira, 13 de abril

(15h45) Fiorentina - Lazio

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 72 31 23 3 5 71 26 45

2. Napoli 66 32 20 6 6 48 31 17

3. Milan 63 32 18 9 5 47 27 20

4. Juventus 60 32 17 9 6 55 29 26

5. Como 58 31 16 10 5 53 22 31

6. Roma 57 32 18 3 11 45 28 17

7. Atalanta 53 32 14 11 7 44 28 16

8. Bologna 48 32 14 6 12 42 37 5

9. Lazio 44 31 11 11 9 32 29 3

10. Udinese 43 32 12 7 13 38 42 -4

11. Sassuolo 42 32 12 6 14 39 43 -4

12. Torino 39 32 11 6 15 37 54 -17

13. Genoa 36 32 9 9 14 38 45 -7

14. Parma 36 32 8 12 12 23 40 -17

15. Cagliari 33 32 8 9 15 33 44 -11

16. Fiorentina 32 31 7 11 13 36 44 -8

17. Cremonese 27 32 6 9 17 26 47 -21

18. Lecce 27 32 7 6 19 21 45 -24

19. Hellas Verona 18 32 3 9 20 23 55 -32

20. Pisa 18 32 2 12 18 23 58 -35

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