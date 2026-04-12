Irã 'não cederá a ameaças', adverte presidente do Congresso iraniano

O presidente do Parlamento do Irã, que liderou as negociações de paz com os Estados Unidos no Paquistão, advertiu neste domingo (12) que seu país não cederá a ameaças, após o presidente americano, Donald Trump, ordenar um bloqueio naval do Estreito de Ormuz.

"Se eles lutarem, nós lutaremos, e se vierem com lógica, responderemos com lógica. Não cederemos a nenhuma ameaça; que testem nossa determinação mais uma vez para que possamos lhes dar uma lição ainda maior", disse Mohammad-Bagher Ghalibaf a jornalistas após retornar a Teerã desde Islamabad, segundo informaram agências de notícias iranianas.

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