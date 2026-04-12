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Urnas fecham na Hungria após eleição com participação recorde

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Repórter
12/04/2026 14:42

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A Hungria registrou uma participação recorde nas eleições deste domingo (12), informou a Comissão Eleitoral após o fechamento das urnas, em um pleito-chave no qual o primeiro-ministro Viktor Orbán pode perder o poder após 16 anos no governo.

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As seções eleitorais fecharam às 19h, no horário local (14h em Brasília), e meia hora antes a participação já era de 77,8%, um nível acima da taxa máxima de 70,5% registrada nas eleições de 2002.

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bur-jza/rmb/an/ahg/lm-jc

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