Urnas fecham na Hungria após eleição com participação recorde

A Hungria registrou uma participação recorde nas eleições deste domingo (12), informou a Comissão Eleitoral após o fechamento das urnas, em um pleito-chave no qual o primeiro-ministro Viktor Orbán pode perder o poder após 16 anos no governo.

As seções eleitorais fecharam às 19h, no horário local (14h em Brasília), e meia hora antes a participação já era de 77,8%, um nível acima da taxa máxima de 70,5% registrada nas eleições de 2002.

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