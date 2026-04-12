Tottenham perde para Sunderland na estreia de De Zerbi e entra na zona de rebaixamento

O Tottenham perdeu por 1 a 0 fora de casa para o Sunderland neste domingo (12) na estreia de Roberto De Zerbi como seu novo técnico e está afundado na zona de rebaixamento, no momento em que restam seis rodadas para o fim da temporada da Premier League.

O objetivo de garantir a permanência na elite, razão pela qual De Zerbi foi contratado, se torna cada vez mais difícil para o técnico italiano, cuja nova equipe ocupa a 18ª colocação com 30 pontos, dois a menos que o West Ham, o primeiro time fora da zona de rebaixamento (17º lugar, com 32 pontos).

Apesar da mudança no comando técnico, os Spurs continuaram deixando claras suas muitas fragilidades defensivas. Porém, neste domingo, o jovem goleiro tcheco Antonin Kinski, que se destacou negativamente após cometer dois erros crassos e ser substituído com apenas 17 minutos de jogo em um jogo da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, desta vez evitou que a equipe sofresse uma derrota mais dura.

No entanto, o goleiro que substituiu Guglielmo Vicario, que estava indisponível neste domingo, não conseguiu evitar o gol de Nordi Mukiele no segundo tempo. O chute foi desviado por outro jogador, tirando Kinski do lance (61').

Para piorar a situação, o goleiro colidiu pouco depois com seu capitão, Cuti Romero, e o zagueiro argentino foi forçado a deixar o campo chorando de dor.

Os Spurs ainda não venceram uma partida do campeonato inglês em 2026, e a garantia de sua permanência na primeira divisão agora depende de vencer no próximo fim de semana em casa o Brighton, equipe que De Zerbi comandou entre 2022 e 2024.

- Forest e Villa empatam -

Também neste domingo o Nottingham Forest empatou em casa com o Aston Villa (1 a 1), ampliando sua sequência invicta na Premier League para quatro partidas (uma vitória e três empates).

A recente queda de rendimento do Villa (4º colocado, 55 pontos) favorece tanto o Liverpool (5º, 52 pontos) que derrotou o Fulham por 2 a 0 no sábado, quanto o Manchester United (3º, 55 pontos), que pode abrir vantagem com uma vitória sobre o Leeds, em Old Trafford, nesta segunda-feira.

O Crystal Palace ocupa atualmente a 13ª posição, com o mesmo número de pontos do Newcastle (14º, 42 pontos), e tem um jogo a menos a ser disputado contra o Manchester City.

Em desvantagem no intervalo, os 'Eagles' do sul de Londres viraram o placar sobre os visitantes graças a dois gols de seu 'reserva de luxo', Jean-Philippe Mateta, que marcou de cabeça na reta final (80') e de pênalti nos acréscimos (90'+4).

Estes foram os dois primeiros gols do atacante francês na Premier League desde 1º de janeiro. Ele já havia balançado as redes contra a Fiorentina (3 a 0) na quinta-feira, pela Conference League.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

West Ham - Wolverhampton 4 - 0

Sábado, 11 de abril

Arsenal - AFC Bournemouth 1 - 2

Brentford - Everton 2 - 2

Burnley - Brighton 0 - 2

Liverpool - Fulham 2 - 0

Domingo, 12 de abril

Nottingham - Aston Villa 1 - 1

Crystal Palace - Newcastle 2 - 1

Sunderland - Tottenham 1 - 0

Chelsea - Manchester City

Segunda-feira, 13 de abril

(16h00) Manchester United - Leeds

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 70 32 21 7 4 62 24 38

2. Manchester City 61 30 18 7 5 60 28 32

3. Manchester United 55 31 15 10 6 56 43 13

4. Aston Villa 55 32 16 7 9 43 38 5

5. Liverpool 52 32 15 7 10 52 42 10

6. Chelsea 48 31 13 9 9 53 38 15

7. Brentford 47 32 13 8 11 48 44 4

8. Everton 47 32 13 8 11 39 37 2

9. Brighton 46 32 12 10 10 43 37 6

10. Sunderland 46 32 12 10 10 33 36 -3

11. AFC Bournemouth 45 32 10 15 7 48 49 -1

12. Fulham 44 32 13 5 14 43 46 -3

13. Crystal Palace 42 31 11 9 11 35 36 -1

14. Newcastle 42 32 12 6 14 45 47 -2

15. Leeds 33 31 7 12 12 37 48 -11

16. Nottingham 33 32 8 9 15 32 44 -12

17. West Ham 32 32 8 8 16 40 57 -17

18. Tottenham 30 32 7 9 16 40 51 -11

19. Burnley 20 32 4 8 20 33 63 -30

20. Wolverhampton 17 32 3 8 21 24 58 -34

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