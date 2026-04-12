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Sinner vence Alcaraz, conquista Masters 1000 de Monte Carlo e volta a ser número 1

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Repórter
12/04/2026 12:59

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O tenista italiano Jannik Sinner conquistou o título do Masters 1000 de Monte Carlo neste domingo (12) ao derrotar na final o atual campeão, Carlos Alcaraz, destronando assim o espanhol da liderança do ranking mundial. 

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Sinner, de 24 anos, superou Alcaraz com parciais de 7-6 (7/5) e 6-3 em 2 horas e 15 minutos no primeiro duelo entre os dois desde o início da temporada. 

No histórico de confrontos diretos, essa foi a sétima vitória do italiano contra 10 do espanhol. 

Sinner conquista assim seu terceiro título consecutivo de Masters 1000 em 2026, após seus triunfos em Indian Wells e Miami, o que significa que ele conquistou todos os títulos desta categoria (que está abaixo apenas dos Grand Slams) disputados até o momento nesta temporada. 

O italiano se junta a Novak Djokovic e Rafael Nadal como o terceiro tenista a conquistar quatro títulos consecutivos de ATP 1000, tendo também triunfado em Paris no final do ano passado. 

Foi o primeiro encontro entre Sinner e Alcaraz desde que o italiano levou a melhor no ATP Finals, em novembro, e também o primeiro confronto entre eles no saibro desde a histórica final de Roland Garros de 2025, quando o espanhol virou o placar após perder os dois primeiros sets conquistou o título.

Sinner vai retornar ao topo do ranking na segunda-feira, pela primeira vez neste ano. 

Ele venceu suas últimas 17 partidas e se torna o primeiro tenista, desde Djokovic em 2015, a conquistar os três primeiros títulos de ATP 1000 da temporada.

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aco/pm/mcd/aam

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