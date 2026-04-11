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EUA e Irã retomarão negociações no domingo após longa sessão neste sábado

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AFP
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Repórter
11/04/2026 20:38

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Os Estados Unidos e o Irã planejam retomar neste domingo (12) suas negociações de paz no Paquistão, após uma sessão de quase 15 horas neste sábado, informou a imprensa estatal iraniana. 

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"Fim das conversas maratônicas de 15 horas no primeiro dia de negociações Irã-Estados Unidos em Islamabad", publicou a agência de notícias Tasnim, enquanto a agência Mehr indicou que a próxima rodada de negociações será realizada na manhã de domingo.

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bur/ac/acb/mas/cjc/ic

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