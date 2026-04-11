EUA e Irã retomarão negociações no domingo após longa sessão neste sábado

Os Estados Unidos e o Irã planejam retomar neste domingo (12) suas negociações de paz no Paquistão, após uma sessão de quase 15 horas neste sábado, informou a imprensa estatal iraniana.

"Fim das conversas maratônicas de 15 horas no primeiro dia de negociações Irã-Estados Unidos em Islamabad", publicou a agência de notícias Tasnim, enquanto a agência Mehr indicou que a próxima rodada de negociações será realizada na manhã de domingo.

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