Trump diz que 'tanto faz' se Irã e EUA chegarem ou não a um acordo
O presidente americano Donald Trump disse neste sábado (11) que “tanto faz” para ele o resultado das conversas entre os Estados Unidos e o Irã no Paquistão, ao insistir que seu país havia vencido a guerra.
“Cheguemos ou não a um acordo, tanto faz para mim. O motivo é que nós vencemos”, disse Trump a jornalistas. “Estamos em negociações muito profundas com o Irã. Vencemos de qualquer jeito. Nós os derrotamos militarmente”, acrescentou.
vla-sct/sla/mvl/cjc/ic