Rennes vence Angers (2-1) e ainda sonha com vaga em competição europeia
O Rennes entrou de vez na briga por vagas europeias após uma valiosa vitória por 2 a 1 sobre o Angers, neste sábado (11) pela 29ª rodada da Ligue 1.
Na parte inferior da tabela, Nantes e Auxerre empataram em 0 a 0 em uma partida que era crucial para a permanência de ambos na primeira divisão francesa.
Na sexta-feira, a disputa por um lugar no Top 3 — que classifica para a próxima Liga dos Campeões — ficou totalmente em aberto após a dura derrota do Monaco por 4 a 1 para o Paris FC e a vitória do Olympique de Marselha por 2 a 1 sobre o Metz.
Na noite deste sábado, no Roazhon Park, a equipe do Rennes, comandada pelo técnico Franck Haise, deu um grande passo na competição graças a uma vitória muito suada. Aproveitando o inesperado tropeço dos monegascos, o time subiu para a 5ª colocação, empatado em pontos com o Lille (ambos com 50), que enfrenta o Toulouse neste domingo.
Para o Auxerre (16º lugar, 24 pontos), a partida contra o Nantes (17º lugar, 19 pontos) era um confronto crucial na luta para escapar do rebaixamento.
Com este empate em 0 a 0, um resultado que não agradou a nenhum dos dois, as equipes mantêm uma diferença de cinco pontos entre si.
--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 10 de abril
Paris Football Club - Monaco 4 - 1
Olympique de Marselha - Metz 3 - 1
Sábado, 11 de abril
Auxerre - Nantes 0 - 0
Rennes - Angers 2 - 1
Domingo, 12 de abril
(12h15) Toulouse - Lille
Nice - Le Havre
(15h45) Lyon - Lorient
Quarta-feira, 13 de maio
(21h00) Brest - Strasbourg
Lens - PSG
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38
2. Lens 59 28 19 2 7 54 27 27
3. Olympique de Marselha 52 29 16 4 9 58 38 20
4. Lille 50 28 15 5 8 45 34 11
5. Rennes 50 29 14 8 7 49 41 8
6. Monaco 49 29 15 4 10 50 43 7
7. Lyon 48 28 14 6 8 41 29 12
8. Strasbourg 43 28 12 7 9 46 34 12
9. Lorient 38 28 9 11 8 38 42 -4
10. Toulouse 37 28 10 7 11 39 35 4
11. Brest 36 28 10 6 12 37 43 -6
12. Paris Football Club 35 29 8 11 10 37 45 -8
13. Angers 33 29 9 6 14 25 39 -14
14. Le Havre 28 28 6 10 12 23 36 -13
15. Nice 27 28 7 6 15 33 55 -22
16. Auxerre 24 29 5 9 15 23 37 -14
17. Nantes 19 28 4 7 17 24 45 -21
18. Metz 15 29 3 6 20 26 63 -37
