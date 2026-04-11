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Mídia iraniana diz que EUA faz 'exigências excessivas' sobre Estreito de Ormuz em negociações no Paquistão

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AFP
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Repórter
11/04/2026 15:44

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A mídia iraniana afirmou, neste sábado (11), que os Estados Unidos estão fazendo “exigências excessivas” em relação ao Estreito de Ormuz durante as negociações no Paquistão para pôr fim à guerra no Oriente Médio. 

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Segundo a agência de notícias Fars, “os Estados Unidos estão fazendo exigências excessivas em relação ao Estreito [...] também apresentaram exigências inaceitáveis sobre vários outros temas”. A agência de notícias Tasnim também noticiou as exigências de Washington em relação à estratégica via marítima.

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bur/amj/jfx/ic

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