Bournemouth vence Arsenal (2-1) e reacende disputa pelo título da Premier League

O Arsenal sofreu um duro golpe neste sábado (11) ao perder em casa para o Bournemouth por 2 a 1, um resultado que coloca em risco seu sonho de finalmente conquistar o campeonato inglês e deixa tudo em aberto.

Os visitantes, comandados pelo espanhol Andoni Iraola abriram o placar com Junior Kroupi (17'), mas os donos da casa empataram antes do intervalo, graças a um pênalti convertido pelo sueco Viktor Gyökeres (35').

O Bournemouth surpreendeu o público no Emirates Stadium quando Alex Scott superou David Raya, garantindo a vitória por 2 a 1 (74').

O time de Mikel Arteta pressionou em busca do empate, mas acabou sofrendo sua segunda derrota em casa na liga nesta temporada, o que marca, no entanto, seu terceiro revés nos últimos quatro jogos em todas as competições, incluindo a final da Copa da Liga (2 a 0 contra o Manchester City) e sua surpreendente eliminação nas quartas de final da FA Cup (2 a 1 diante do Southampton).

"É um golpe duríssimo. Foi o que disse aos rapazes. Agora, tudo depende de como vamos reagir", admitiu Arteta após a partida.

"Teremos de ser mais fortes e mais determinados nesta reta final da temporada", acrescentou o técnico basco, que insistiu que seus jogadores "não conseguem controlar a pressão" vinda do ambiente do clube.

Os torcedores presentes no Emirates mostraram impaciência com os jogadores neste sábado, reagindo a cada passe errado ou jogada mal executada.

"Hoje dói. É uma sensação terrível, mas amanhã será outro dia. Se alguém nos tivesse dito, lá em agosto, que estaríamos nesta posição em abril, teríamos aceitado na hora", insistiu.

Faltando seis rodadas, o Arsenal, que busca seu primeiro título da Premier League desde 2004, mantém uma vantagem de nove pontos sobre o vice-líder Manchester City, embora o City tenha dois jogos a menos.

- Jogo decisivo no Etihad -

Os comandados de Pep Guardiola podem reduzir a diferença para apenas três pontos se vencerem o Chelsea no domingo e derrotarem os 'Gunners' em uma partida que pode se revelar decisiva no próximo fim de semana.

Além disso, o City ainda tem um confronto pendente contra o Crystal Palace, para o qual nenhuma data foi agendada até o momento.

O Arsenal voltou a dar sinais de ter perdido a fluidez e o brilho em seu jogo que caracterizaram a primeira metade da temporada e este resultado negativo apenas intensificará as dúvidas em torno de uma equipe que, nas últimas temporadas, costumou oscilar durante a reta final.

Na próxima quarta-feira, os 'Gunners' enfrentam mais um grande desafio no Emirates, no jogo de volta das quartas de final da Champions League, no qual terão de defender a vantagem de um gol (1 a 0) conquistada na última terça-feira, em Lisboa, contra o Sporting.

- Igor Thiago faz 2 gols -

Cinco times ingleses vão se classificar diretamente para a próxima edição da Liga dos Campeões, e tanto Brentford quanto Everton desperdiçaram a chance de igualar a pontuação do Liverpool, que ocupa a quinta colocação.

Por duas vezes, os 'Bees' estiveram à frente no placar graças ao brasileiro Igor Thiago (3' e 76'), que chegou assim aos 21 gols na Premier League, ficando a apenas um de Erling Haaland na disputa pela Chuteira de Ouro.

Beto empatou o jogo para os visitantes ainda no primeiro tempo (26'), e Kiernan Dewsbury-Hall marcou nos acréscimos para garantir um ponto para sua equipe (90'+1).

O Brighton também segue firme na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Mats Wieffer marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 dos 'Seagulls' sobre o Burnley, que caminha a passos largos rumo ao rebaixamento.

Com a quinta vitória em seis jogos, a equipe comandada por Fabian Hurzeler sobe para a nona posição, ficando a apenas três pontos do grupo dos cinco primeiros colocados.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

West Ham - Wolverhampton 4 - 0

Sábado, 11 de abril

Arsenal - AFC Bournemouth 1 - 2

Brentford - Everton 2 - 2

Burnley - Brighton 0 - 2

(13h30) Liverpool - Fulham

Domingo, 12 de abril

(10h00) Nottingham - Aston Villa

Crystal Palace - Newcastle

Sunderland - Tottenham

(12h30) Chelsea - Manchester City

Segunda-feira, 13 de abril

(16h00) Manchester United - Leeds

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 70 32 21 7 4 62 24 38

2. Manchester City 61 30 18 7 5 60 28 32

3. Manchester United 55 31 15 10 6 56 43 13

4. Aston Villa 54 31 16 6 9 42 37 5

5. Liverpool 49 31 14 7 10 50 42 8

6. Chelsea 48 31 13 9 9 53 38 15

7. Brentford 47 32 13 8 11 48 44 4

8. Everton 47 32 13 8 11 39 37 2

9. Brighton 46 32 12 10 10 43 37 6

10. AFC Bournemouth 45 32 10 15 7 48 49 -1

11. Fulham 44 31 13 5 13 43 44 -1

12. Sunderland 43 31 11 10 10 32 36 -4

13. Newcastle 42 31 12 6 13 44 45 -1

14. Crystal Palace 39 30 10 9 11 33 35 -2

15. Leeds 33 31 7 12 12 37 48 -11

16. Nottingham 32 31 8 8 15 31 43 -12

17. West Ham 32 32 8 8 16 40 57 -17

18. Tottenham 30 31 7 9 15 40 50 -10

19. Burnley 20 32 4 8 20 33 63 -30

20. Wolverhampton 17 32 3 8 21 24 58 -34

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